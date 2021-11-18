Крейчикова посвятила победу на итоговом Бархатной революции: «Моему поколению дали возможность жить свободно»

Чешка Барбора Крейчикова посвятила победу на итоговом турнире WTA в паре с Катериной Синяковой годовщине Бархатной революции в Чехословакии, которая привела к падению коммунистического режима.

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