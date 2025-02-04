В России признали дипломы еще 14 стран

Правительство России признало дипломы 14 вузов из 13 стран Правительство России внесло в перечень иностранных учебных заведений, дипломы которых признаются в России, еще 14 зарубежными университетов из 13 стран мира, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.