Мировое обозрение

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Что такое для поляков День памяти жертв Волынской резни

Что такое для поляков День памяти жертв Волынской резни

Ежегодно 11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, учинённого в отношении поляков украинскими националистами.

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