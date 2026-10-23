Найти новые любимые места и увидеть столицу с неожиданной стороны можно с помощью оригинальных маршрутов, разработанных победителями онлайн-конкурса «Покажи Москву!» 2026 года.
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