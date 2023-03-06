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Пол Джордж набрал 42 очка и помог «Клипперс» прервать серию из пяти поражений

Пол Джордж набрал 42 очка и помог «Клипперс» прервать серию из пяти поражений

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж в воскресенье помог команде прервать серию из пяти поражений подряд.

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