Сотрудниками МВД задержана жительница села Акимовка Нижнегорского района Литвинова Леся Степановна, 1964 года рождения, которая в Одноклассниках страдала за Украиной, публиковала украинскую нацистскую символику, поддерживала ВСУ, дискредитировала армию, оскорбляла нашу страну и Президента, передает … .
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