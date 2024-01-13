Временно исполняющий обязанности Министра внутренних дел по Республике Марий Эл Алексей Коновалов исполнил новогодние мечты воспитанников школы-интерната

В Марий Эл состоялось мероприятие в рамках Всероссийских акции «Елка желаний». Врио министра внутренних дел по Республике Марий Эл Алексей Коновалов принял участие в акции, организованной для воспитанников Люльпанского детского дома.
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