Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Германия не приемлет прекращение огня на Украине

Под аплодисменты депутатов бундестага Шольц высказал мысль, похожую на приговор незалэжной.Депутаты германского парламента наградили аплодисментами канцлера Шольца за отказ поддержать прекращение огня на Украине.

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