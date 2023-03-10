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Андрей Свечников забил победный гол «Филадельфии», став 1-й звездой матча. У него 55 очков в 63 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников реализовал большинство в матче с «Филадельфией» (1:0) и был признан первой звездой.

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