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Петр Пащенко: «Поварницын тактически сделал все правильно, а я обжегся на своей самоуверенности»

Биатлонист Петр Пащенко назвал свою ошибку в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Сегодня Пащенко занял четвертое место в гонке.

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