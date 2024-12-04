Травматолог дал советы, как избежать травм из-за гололёда

Врач рассказал, что нужно делать, чтобы не попасть в травмпункт.Врач-ортопед, травматолог, доктор медицинских наук Георгий Айрапетов в беседе с "АиФ" рассказал о самых эффективных способах пройти всю зиму без травм В сезон гололёда следует проявлять максимальную осторожность, выбирать дороги, посыпанные спецсредствами, а также не спешить и передвигаться маленькими шагами, посоветовал эксперт.