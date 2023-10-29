Эксперт Юшков предрек разрыв сделки Украины и РФ по транзиту газа весной 2024-го

Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью «Звезде» рассказал, кому адресовано сообщение Украины об отказе продлевать договор о транзите российского газа, на что будет торговаться Украина с Западом и будет ли эта сделка успешной.