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Под Новосибирском у 73-летнего пенсионера нашли арсенал оружия и взрывчатки

Под Новосибирском у 73-летнего пенсионера нашли арсенал оружия и взрывчатки

70 патронов и две банки пороха изъяли у пенсионера в Краснообске.В Новосибирской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 73-летнего пенсионера, которого заподозрили в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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