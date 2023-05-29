Под Новосибирском у 73-летнего пенсионера нашли арсенал оружия и взрывчатки

70 патронов и две банки пороха изъяли у пенсионера в Краснообске.В Новосибирской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 73-летнего пенсионера, которого заподозрили в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.