Жасмин не поскупилась на девичник для своей невестки — яркие наряды и необычные обряды

Певица поделилась кадрами с мероприятия. Певица Жасмин СоцсетиЭта весна у певицы Жасмин выдалась очень насыщенной на радостные события: старший сын артистки решил жениться, а организацию всех торжеств доверил маме.
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