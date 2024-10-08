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Fox News: Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд

Fox News: Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал выделение почти 300 миллиардов долларов на помощь Киеву на фоне стихийного бедствия в стране, о чем сообщает телеканал Fox News.

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