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Шесть человек ранены в Горловке за выходные – репортаж News Front

Шесть человек ранены в Горловке за выходные – репортаж News Front

В период с 5 по 6 сентября включительно в результате атак ВСУ на Горловку пострадали шесть человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

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