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Названы самые дорогие направления России для отдыха на Новый год

Названы самые дорогие направления России для отдыха на Новый год

Турэксперт Ансталь назвала Сочи самым дорогим направлением России на Новый год Одними из самых дорогих направлений России для отдыха на Новый год являются места, связанные с горнолыжным спортом, например Красная поляна в Сочи, заявила в разговоре с NEWS.

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