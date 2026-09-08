«Служит России и лично Путину». Экс-генпрокурор Грузии ушел добровольцем на СВО, сформировав свое подразделение

ИА Регнум Экс-генпрокурор Грузии Парцхаладзе пошел добровольцем на СВО Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе решил принять участие в СВО на стороне России.
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Это поступок достойный уважения.
Каждый волен поступать как велит ему совесть. Конечно же понятие "доброволец" отличается от "наёмника", но заключить контракт с ВС РФ могут только граждане.
Введение запрета на депортацию иностранных граждан, кторые воюют в зоне СВО, но не проходят военную службу в армии РФ, положительно скажется на процессе комплектования подразделений. А как быть с положенными бойцам льготами и выплатами за ранение и т.д. - это вопрос.
«Права всех участников СВО должны быть защищены в равной степени вне зависимости от того, являются они кадровыми военными, призваны по мобилизации или пошли на фронт добровольцами.», — Председатель ГД Вячеслав Володин.
ТРЕЗВЫЙ УМ И ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ!!! ЕСТЬ ВО ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЯХ ( а СССР была мноооооогонациональной страной) СВОИ УМНО-ТРЕЗВО- ПРАВДИВОМЫСЛЯЩИЕ ЛЮДИ!!!
РЕСПЕКТ!!! 👍 НАДОЕЛО ЖИТЬ В ГОСУДАРСТВЕ МАРИОНЕТОК- И ВАШИМ..И НАШИМ...
Настоящий мужчина! Уважение от всей души! Дай Бог ему крепкого здоровья!
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Это во истину поступок мужчины и ЧЕЛОВЕКА 👍🤝🫡