Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Служит России и лично Путину». Экс-генпрокурор Грузии ушел добровольцем на СВО, сформировав свое подразделение

«Служит России и лично Путину». Экс-генпрокурор Грузии ушел добровольцем на СВО, сформировав свое подразделение

ИА Регнум Экс-генпрокурор Грузии Парцхаладзе пошел добровольцем на СВО Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе решил принять участие в СВО на стороне России.

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Игорь Кузнецовизменено

Каждый волен поступать как велит ему совесть. Конечно же понятие "доброволец" отличается от "наёмника", но заключить контракт с ВС РФ могут только граждане.
Введение запрета на депортацию иностранных граждан, кторые воюют в зоне СВО, но не проходят военную службу в армии РФ, положительно скажется на процессе комплектования подразделений. А как быть с положенными бойцам льготами и выплатами за ранение и т.д. - это вопрос.
«Права всех участников СВО должны быть защищены в равной степени вне зависимости от того, являются они кадровыми военными, призваны по мобилизации или пошли на фронт добровольцами.», — Председатель ГД Вячеслав Володин.

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