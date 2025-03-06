Ни өчен балага күкрәк сөте имезгәндә ябыгу җиңелрәк?

Күкрәк сөте имезү бала өчен генә түгел, ә әни кеше өчен дә файдалы. Хатын-кызларга күкрәк сөте имезгәндә ябыгу җиңелрәкме, әллә балага «смесь» ашаткандамы? Бу хакта «Челнинские известия» басмасына табиб-маммолог Айгөл Хаҗиева сөйләгән.
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