Jeland рассекретил C4: кибер-кроссовер получил острые грани и три уровня светотехники

Российский автобренд Jeland раскрыл внешность нового C4 — «кибер-кроссовера», который в начале сентября был анонсирован в загадочной форме.
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