Николай Басков и Илона Котелюх спровоцировали слухи о романе

Николай Басков и Илона Котелюх укатили вместе с юбилейного концерта Милявской Певец Николай Басков и модель Илона Котелюх спровоцировали слухи о романе после того как пару заметили, выходящими через служебный вход концертной площадки.
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