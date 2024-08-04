Bild: немецкая разведка не может работать из-за сильной жары в кабинетах

Немецкие силовики доложили о проблемах в сфере разведки, вызванных жаркой погодой в Германии.Служащие Федерального разведывательного управления Германии (БНД) не могут сосредоточиться на работе, так как в их офисе слишком жарко, сообщает издание Bild am Sonntag.
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