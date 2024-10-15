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Царьград

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Онколог Старцева рассказала о рисках рака молочной железы и по мужской линии

Онколог Старцева рассказала о рисках рака молочной железы и по мужской линии

Генетические аномалии остаются одной из основных причин возникновения онкологии.Женщины любого возраста могут оказаться под угрозой развития рака молочной железы, сообщила Олеся Старцева, профессор онкологии и радиотерапии Сеченовского Университета, в интервью, приуроченном к Всемирному дню борьбы с этой болезнью 15 октября.

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