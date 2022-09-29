В центре Челябинска на весь день закроют движение

В Челябинске до вечера пятницы закроют движение автотранспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 30 сентября, в связи с проведением концерта с 06:00 и до 21:00 будет ограничено движение автотранспорта на следующих участках: по улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка; по улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина Также на это же время будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-ом Институтском переулке.