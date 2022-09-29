РИА Новый день

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Думаю, что и РСПП должен обозначить свою позицию. Он должен показать, что его позиция патриотическая, что со своей ст...«Подлецы и мерзав...
  • Кламбер Спаниэль
    Псориаз ужасная штука, я едва выжила в Израиль мотались сколько, но на фронт с псориазом!!!! Ну если только не до лю...Призывники из Ноя...
  • Лидия Санникова
    Какие с клоуном переговоры? Только капут!Зеленский не гото...

В центре Челябинска на весь день закроют движение

В центре Челябинска на весь день закроют движение

В Челябинске до вечера пятницы закроют движение автотранспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 30 сентября, в связи с проведением концерта с 06:00 и до 21:00 будет ограничено движение автотранспорта на следующих участках: по улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка; по улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина Также на это же время будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-ом Институтском переулке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх