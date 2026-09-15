В Германии закрыли последнее генконсульство России

В Бонне состоялась церемония закрытия последнего генерального консульства России в Германии. На мероприятии присутствовали посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, сотрудники дипломатических представительств, соотечественники, представители Русской православной церкви и германской общественности.
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