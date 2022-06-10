Юрист Уткин напомнил о праве банка досрочно потребовать погасить кредит

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Банк может потребовать досрочно погасить кредит в двух случаях, но каждый из них нанесет серьезный урон заемщику.