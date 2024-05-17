В «Спартаке» назвали причины назначения Станковича главным тренером

Клуб подпишет с сербом двухлетний контракт.фото: sampdoria.it--> В работе Деяна Станковича в качестве тренера есть системный подход, который поможет «Спартаку» вернуться на победный путь, заявил спортивный директор московского клуба Томаш Амарал.
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