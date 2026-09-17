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Царьград

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МИД КНР представит резолюцию о доступной среде в СПЧ ООН

МИД КНР представит резолюцию о доступной среде в СПЧ ООН

Китай вновь представит резолюцию о доступной среде в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

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