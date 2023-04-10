Российский путешественник назвал государства Юго-Восточной Азии лучшими для отдыха

Опытный российский турист выразил мнение, что самым дешевым и лучшим местом для отдыха являются страны Юго-Восточной Азии.
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