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Российский путешественник назвал государства Юго-Восточной Азии лучшими для отдыха

Опытный российский турист выразил мнение, что самым дешевым и лучшим местом для отдыха являются страны Юго-Восточной Азии.

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