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Балансы, даты и выкупленный кассатор: субсидиарка в двух определениях Коллегии

Пленум № 42 разобрали ещё в декабре. Интереснее, как он работает, когда упирается в конкретное дело. Два определения Коллегии: сентябрьское по «Слюдянской коммунальной компании» - балансы больше не доказывают отсутствие выгоды, а объективный срок давности течёт от открытия конкурса, а не от наблюдения.

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