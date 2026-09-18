Балансы, даты и выкупленный кассатор: субсидиарка в двух определениях Коллегии

Пленум № 42 разобрали ещё в декабре. Интереснее, как он работает, когда упирается в конкретное дело. Два определения Коллегии: сентябрьское по «Слюдянской коммунальной компании» - балансы больше не доказывают отсутствие выгоды, а объективный срок давности течёт от открытия конкурса, а не от наблюдения.