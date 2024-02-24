«Демографический взрыв» в карликовой галактике попал в объектив «Хаббла»

Карликовая галактика IC 3476, фото которой сделал космический телескоп «Хаббл», выглядит безмятежной, но на самом деле ее звездообразование идет очень активно и по пути, не совсем типичному для таких скоплений.
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