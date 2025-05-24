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Русская весна

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Россия обогнала Украину в производстве и использовании дронов — The Times

Россия обогнала Украину в производстве и использовании дронов — The Times

Россия обогнала Украину в производстве и использовании дронов, сообщает The Times. Новое поколение российских беспилотников не только наносит удары по украинским войскам, но и меняет тактику, линию фронта и логистику ВСУ.

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