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Ростех

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Аудиобейджи «Октавы ДМ» успешно прошли испытания в Казахстане

Аудиобейджи «Октавы ДМ» успешно прошли испытания в Казахстане

Фото: «Октава ДМ» Российский производитель электроакустической продукции, технологический партнер Госкорпорации Ростех, компания «Октава ДМ» успешно завершила пилотное внедрение программно-аппаратного комплекса АБ-400 в Республике Казахстан.

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