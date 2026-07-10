Аудиобейджи «Октавы ДМ» успешно прошли испытания в Казахстане

Фото: «Октава ДМ» Российский производитель электроакустической продукции, технологический партнер Госкорпорации Ростех, компания «Октава ДМ» успешно завершила пилотное внедрение программно-аппаратного комплекса АБ-400 в Республике Казахстан.
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