SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Откуда следует, что тренер не хочет дать отдохнуть Овечкину?Овечкину нужно от...
  • Надежда Гурьева
    Умница! Моя землячкаМисс Россия прист...
  • Ирина Галивец
    Ну вот как так? Регионы отменяют предателей, а Москва предоставляет им лучшие площадки…Диана Арбенина за...

Гурцкая: «Семака нужно убирать при любых раскладах, даже если «Зенит» станет чемпионом»

Гурцкая: «Семака нужно убирать при любых раскладах, даже если «Зенит» станет чемпионом»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в передаче «Это футбол, брат» выразил мнение после победы «Спартака» над «Зенитом» (2:1), что петербургский клуб должен сменить главного тренераФутбольный менеджер Тимур Гурцкая в передаче «Это футбол, брат» выразил мнение после победы «Спартака» над «Зенитом» (2:1), что петербургский клуб должен сменить главного тренера— Чем мне напомнил этот матч времена Карреры: вроде бы две равные команды до старта матча по всем показателям, но у этих («Спартака») просто максимально заряженный тренер, максимально заряженная команда… И второй тренер, который уже все, не заряжает свою команду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх