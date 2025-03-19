Гурцкая: «Семака нужно убирать при любых раскладах, даже если «Зенит» станет чемпионом»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в передаче «Это футбол, брат» выразил мнение после победы «Спартака» над «Зенитом» (2:1), что петербургский клуб должен сменить главного тренераФутбольный менеджер Тимур Гурцкая в передаче «Это футбол, брат» выразил мнение после победы «Спартака» над «Зенитом» (2:1), что петербургский клуб должен сменить главного тренера— Чем мне напомнил этот матч времена Карреры: вроде бы две равные команды до старта матча по всем показателям, но у этих («Спартака») просто максимально заряженный тренер, максимально заряженная команда… И второй тренер, который уже все, не заряжает свою команду.
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