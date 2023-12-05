Запашный рассказал, почему «поуехавшие» опаснее «ждунов»

Известный дрессировщик, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в интервью aif.ru высказал мнение, что уехавшие после начала СВО в знак протеста россияне поступают честнее, чем «ждуны», которые остались в России, не высказывают свою гражданскую позицию и «чего-то выжидают».
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