Форум «Армия-2021» порадовал керчан показательными выступлениями военных

Керчь, 27 августа. В Керчи в рамках военно-технического форума «Армия-2021» прошли показательные выступления служащих Вооруженных сил России, которые демонстрировали десантирование и отработку приемов по захвату импровизированного противника.
Керчь, 27 августа. В Керчи в рамках военно-технического форума «Армия-2021» прошли показательные выступления служащих Вооруженных сил России, которые демонстрировали десантирование и отработку приемов по захвату импровизированного противника.
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