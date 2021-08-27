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Форум «Армия-2021» порадовал керчан показательными выступлениями военных

Форум «Армия-2021» порадовал керчан показательными выступлениями военных

Керчь, 27 августа. В Керчи в рамках военно-технического форума «Армия-2021» прошли показательные выступления служащих Вооруженных сил России, которые демонстрировали десантирование и отработку приемов по захвату импровизированного противника.

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