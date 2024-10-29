Риелторов могут обязать сдавать экзамен на профпригодность

Анвар Галеев/ТАСС Для риелторской работы в России собираются установить специальные требования. В том числе речь идет о подтверждении профессиональной квалификации, отсутствии судимости за тяжкие преступления, а также наличия трудового договора или договора гражданско-правового характера.
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