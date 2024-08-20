Популярная певица в мокром нижнем белье снялась для бренда Кардашьян

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в мокром нижнем белье снялась для рекламы бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян.
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