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Популярная певица в мокром нижнем белье снялась для бренда Кардашьян

Популярная певица в мокром нижнем белье снялась для бренда Кардашьян

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в мокром нижнем белье снялась для рекламы бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян.

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