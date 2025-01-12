Удивительная история маленькой рабыни, ставшей крестницей королевы

В истории она осталась лишь как Сара Форбс Бонетта, но вовсе не это имя получила при рождении девочка, в четырёхлетнем возрасте, проданная в рабство и благодаря причудливому сплетению событий ставшая крестницей королевы Англии.
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