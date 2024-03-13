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СССР-Россия

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Член британской палаты лордов предлагает бомбить Россию так же, как НАТО бомбило Югославию

Если у кого-либо в нашей стране имеется иллюзии относительно улучшения отношений с Лондоном в связи с возможной победой на ближайших парламентских выборах в Британии партии лейбористов, то стоит заметить, что от этих иллюзий пора избавляться.

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Комментарии
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Александр Бурцев
Можно понять когда пиндосы за лужей что то подобное кукарекают, потому что пока летят Сарматы у них есть ещё время помолиться, но мелкобриты на что надеются или судьбу Атлантиды хотят повторить, ну ну кудахтайте дальше пока дупло не поджарили. Дебилы мля.
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12 час.
СВЕТЛАНА
Бриты давно по шее не получали… так-то они трусы все, и особенно все эти Сахоты индусы… индусы вообще подловатые и трусливые людишки… там бравые и криминальные только черные
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11 час.
Юрий Николаев
Вот именно. Кхм, прошу прощения____ЧЛЕН! И этим всё сказано.
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3 час.

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