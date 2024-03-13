Если у кого-либо в нашей стране имеется иллюзии относительно улучшения отношений с Лондоном в связи с возможной победой на ближайших парламентских выборах в Британии партии лейбористов, то стоит заметить, что от этих иллюзий пора избавляться.
Член британской палаты лордов предлагает бомбить Россию так же, как НАТО бомбило Югославию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бурцев
Можно понять когда пиндосы за лужей что то подобное кукарекают, потому что пока летят Сарматы у них есть ещё время помолиться, но мелкобриты на что надеются или судьбу Атлантиды хотят повторить, ну ну кудахтайте дальше пока дупло не поджарили. Дебилы мля.
Ответить
12 час.
СВЕТЛАНА
Бриты давно по шее не получали… так-то они трусы все, и особенно все эти Сахоты индусы… индусы вообще подловатые и трусливые людишки… там бравые и криминальные только черные
Ответить
11 час.
Юрий Николаев
Вот именно. Кхм, прошу прощения____ЧЛЕН! И этим всё сказано.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии