Член британской палаты лордов предлагает бомбить Россию так же, как НАТО бомбило Югославию

Александр Бурцев

Можно понять когда пиндосы за лужей что то подобное кукарекают, потому что пока летят Сарматы у них есть ещё время помолиться, но мелкобриты на что надеются или судьбу Атлантиды хотят повторить, ну ну кудахтайте дальше пока дупло не поджарили. Дебилы мля.