Президент УАФ заявил, что сборная Украины не откажется от участия в отборе на Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что сборная Украины не будет отказываться от участия в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, несмотря на выступление в отборе национальной команды Белоруссии.
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что сборная Украины не будет отказываться от участия в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, несмотря на выступление в отборе национальной команды Белоруссии.
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