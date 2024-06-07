Боец ВС РФ Александр рассказал, что ВСУ пытаются отбить Волчанск под Харьковом

Военнослужащий ВС России Александр рассказал о ситуации в зоне СВО на Харьковском направлении. Он отмечает, что украинские силовики не прекращают попыток «отбить» Волчанск у российской армии, передает «ФедералПресс».
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