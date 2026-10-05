Менеджер «Ангелов Плющенко» — о ситуации с Костылевой: на Плющенко лица не было

Менеджер «Ангелов Плющенко» Елена Благодерова рассказала, что Евгений Плющенко очень переживает из-за ситуации с Еленой Костылевой.
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