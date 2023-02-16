Дальше и точнее. Новые боеприпасы для РСЗО «Торнадо-Г»

РСЗО "Торнадо-Г" в зоне проведения Спецоперации, январь 2023 г. Стало известно, что российская оборонная промышленность завершила работы по новой линейке 122-мм реактивных снарядов для системы залпового огня «Торнадо-Г».
Популярные статьи
- Российские войска взломали вторую линию обороны противника, продвинувшись к Красному Лиману со стороны Кременной
- Минобороны: За сутки были уничтожены семь складов с боеприпасами ВСУ, три из них на тыловом хранении
- Украинское командование: Российские бомбардировщики Су-24М сбросили авиабомбы на остров Змеиный
Свежие комментарии