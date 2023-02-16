Военное обозрение

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Дальше и точнее. Новые боеприпасы для РСЗО «Торнадо-Г»

Дальше и точнее. Новые боеприпасы для РСЗО «Торнадо-Г»

РСЗО "Торнадо-Г" в зоне проведения Спецоперации, январь 2023 г. Стало известно, что российская оборонная промышленность завершила работы по новой линейке 122-мм реактивных снарядов для системы залпового огня «Торнадо-Г».

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