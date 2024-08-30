Оценку кровоснабжения органов во время операции проведут новым лазером

В Клинике факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Сеченовского университета проходит клиническая апробация уникальной отечественной разработки — лазера для оценки кровоснабжения и диффузной спектроскопии.
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