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Оценку кровоснабжения органов во время операции проведут новым лазером

Оценку кровоснабжения органов во время операции проведут новым лазером

В Клинике факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Сеченовского университета проходит клиническая апробация уникальной отечественной разработки — лазера для оценки кровоснабжения и диффузной спектроскопии.

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