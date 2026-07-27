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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Серии А об уходе Мальдини из FIGC: «Это витало в воздухе, но очень жаль. Паоло – отличный выбор, я бы хотел, чтобы он остался в команде»

Президент Серии A Эцио Симонелли высказался об уходе Паоло Мальдини и Леонардо из Федерации футбола Италии (FIGC).

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