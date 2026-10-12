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За рулем

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Рама, надежный мотор и автомат — новый внедорожник Ford появился в России

Рама, надежный мотор и автомат — новый внедорожник Ford появился в России

Ряды рамных внедорожников на российском рынке пополнил американский Ford Bronco. Машины шестого поколения с тремя вариантами двигателей попадают к нам по альтернативным схемам, а минимальный ценник – 8 000 000 рублей.

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