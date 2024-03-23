Белый дом: США получили данные о готовящемся теракте и поделились ими с Москвой

США в марте получили сведения о подготовке теракта в Москве и поделились ими с Россией. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
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