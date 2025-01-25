Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский генерал: НАТО давно пора к нам на линию фронта

Украинский генерал: НАТО давно пора к нам на линию фронта

Система международных организаций переживает кризис, царит субъективный и выборочный подход к основным принципам со стороны США, поэтому можно воспользоваться ситуацией, не терять время на правовые проволочки и вводить иностранные войска на Украину.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
...а этот хохлопитек серьёзно думает что лягушатники, макаронники, бундасы,пшеки, проеболты или пиндосы ринутся тысячами сдохнуть за страну которую даже не могут найти на карте?))))))....придурок....
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14 час.
Андрей Равдин
А им это и необязательно - они же зомбированные все, а как говорил классик, &quot;кучер довезёт&quot;. А там уже наши ребята их встретят достойно.
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14 час.
Геннадий Бережнов
НАТО торопиться к вам на линию фронта незачем и это они понимают лучше вас. Вы пока стойте до последнего хохла за Гейропу, а они вам будем кое что подвозить! Как немцы сказали - каждому своё!
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4 час.

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