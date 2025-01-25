Украинский генерал: НАТО давно пора к нам на линию фронта

Леонид Попивняк ...а этот хохлопитек серьёзно думает что лягушатники, макаронники, бундасы,пшеки, проеболты или пиндосы ринутся тысячами сдохнуть за страну которую даже не могут найти на карте?))))))....придурок....

Андрей Равдин А им это и необязательно - они же зомбированные все, а как говорил классик, "кучер довезёт". А там уже наши ребята их встретят достойно.