Директор РФЯЦ-ВНИИТФ Михаил Железнов рассчитывает, что в 2017 году объём выпуска гражданской продукции ядерного центра в Снежинске вырастет с нынешних 3 млрд до 4 млрд рублей благодаря развитию малой энергетики и электротехники.
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